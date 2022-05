Il nuovo album di Kendrick Lamar ha stupito Eminem

Kendrick Lamar ha pubblicato il suo attesto nuovo e quinto album in studio, “Mr. Morale & the Big Steppers”. Oltre ai consensi più che positivi da parte di critica e pubblico, il disco ha raccolto anche commenti da parte di altri artisti. Tra questi, Eminem ha condiviso un messaggio sul proprio profilo Twitter ufficiale in cui ha taggato il produttore Dr. Dre e ha condiviso la propria reazione al progetto del 34enne rapper di Compton. Nel suo commento Marshall Bruce Mathers III, questo il nome all’anagrafe di Slim Shady, ha scritto: “Ehi Dr. Dre, questo album di Kendrick è pazzesco, cazzo. Sono senza parole”.

Al tweet, riportato più sotto, hanno fatto seguito una serie di commenti diversi che hanno dato sia ragione che torto a Eminem. Forse perché questo per descrivere “Mr. Morale & the Big Steppers” ha usato l’aggettivo “ridiculous” (che si può tradurre sia con “ridicolo” sia con “assurdo” o “pazzesco”) generando incomprensioni. Alcuni utenti, infatti, hanno interpretato in modo negativo il commento del 49enne artista di Detroit, mentre altri, tra cui il quotidiano britannico "The Independent” - che ha riportato la notizia scrivendo nel titolo “Eminem elogia il nuovo album di Kendrick Lamar” - hanno inteso le sue parole come un elogio. Kendrick Lamar, dal canto suo, non ha mai nascosto la sua ammirazione verso la voce di “Lose yourself”, indicandola tra le sue principali influenze.