Post Malone: una canzone sui suoi problemi di alcolismo

Il video di “Love/hate letter to alcohol”, pubblicato sulla sua pagina Instagram racconta molto di quello che sarà il nuovo album di Post Malone, “Twelve Carat Toothache”, in uscita il prossimo 3 giugno. Un coro etereo, una voce che arriva dalle viscere, una scenografia dark per raccontare il demone dell’alcol, con cui il rapper e cantante ha fatto i conti. Il frammento di video è tratto dall’esibizione al Saturday Night Live in cui la voce di “Rocktar” ha eseguito il pezzo completo insieme ai Fleet Foxes, un gruppo folk rock statunitense. L’artista di Syracuse, che negli anni ha creato una miscela potente fra mondo urban e atmosfere rock, prosegue verso una strada più intima, di racconto personale. Era l’unico modo per ripartire e ritrovare la fiamma della creatività.