SEVEN 7oo: è pronto un album manifesto

Un album attesissimo dai fan, un collettivo che vuole prendersi tutto. Rondodasosa, Sacky, Vale Pain, Neima Ezza, Keta e Kilimoney, riuniti sotto il collettivo SEVEN 7oo, hanno svelato l'uscita del loro nuovo progetto discografico. Si intitola "SEVEN 7oo Mixtape", sarà disponibile dal 27 maggio e si preannuncia essere il manifesto della crew di Milano San Siro. L’album è la narrazione della Zona 7 di Milano, tra lo Stadio di San Siro, via Zamagna e le case popolari di Piazzale Selinunte.

È il racconto delle storie di ragazzi con origini e percorsi diversi, ma con vite che si incrociano, tutti nati all’interno dello stesso quartiere e accumunati da una forte amicizia e dalla passione per la musica vista come riscatto. In "SEVEN 7oo Mixtape" si mescolano drill e sonorità che spaziano dal rap alla trap, da atmosfere latin a brani più intimisti, sotto la supervisione artistica del producer Nko.