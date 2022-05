Jake La Furia ha annunciato un nuovo album

Un monumento del rap italiano sta per tornare. Barre taglienti come lame e frammenti di vita che non lasciano spazio all’immaginazione sono le sue armi. Dopo il grande successo del joint album “17” insieme a Emis Killa, certificato Doppio Platino, Jake La Furia si presenta con il suo nuovo album “Ferro del mestiere”. Il 17 giugno, data di uscita del progetto, prepariamoci a sentire tremare le case di Milano. "Non c’è spazio per i sogni quando sei real, quando vivi senza mezze misure e scappare non è un’alternativa. La strada, la vita che non fa sconti, zero edulcoranti. Artefici del proprio destino fino alla fine, perché salvezza è solo una parola e non è presente nel tuo vocabolario", con queste parole viene presentato il disco. Si tratta del terzo album solista di Jake ed è già candidato di diritto a diventare un classicone del rap italiano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jake la Furia (@thereallafuria)