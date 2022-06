Christina Aguilera: musica e falli artificiali per il Pride

Christina Aguilera è stata incontenibile sul palco del Pride di Los Angeles. La popstar ha chiamato con sé le amiche Paris Hilton, Mya e Kim Petras regalando un momento speciale di musica al pubblico. In particolare ha eseguito una versione incandescente di "XXX", brano della stessa Petras, e lo ha fatto comparendo con uno strap-on (un fallo artificiale) glitterato verde e legato all'estetica di Hulk, il tutto mimando atti sessuali. "Oh mio dio, grazie mille per avermi ospitata stasera - ha detto dal palco -. Ne sono davvero onorata e grata. E grazie per il vostro amore e per il vostro supporto negli ultimi 20 anni: siete la mia famiglia. Sono così felice di poter dare voce o almeno provare a farlo a chiunque si senta emarginato o discriminato. Questo è quello che ho sempre cercato di fare con la mia musica e sono davvero orgogliosa di dire che siete la mia famiglia". Insomma, una performance che non si dimentica.