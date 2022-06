Post Malone è arrivato a fumare 80 sigarette in un giorno

Un record che purtroppo non ha nulla di positivo. Se fosse vero, come sostengono alcune ricerche, che ogni sigaretta fumata toglie una media di 12 minuti di vita, in una sola giornata Post Malone avrebbe perso di colpo 960 minuti della sua vita, vale a dire 16 ore. Solo quel giorno, però. Il rapper americano ha rivelato in un'intervista ai microfoni di Full Send di aver fumato nel giro di ventiquattro ore qualcosa come 80 sigarette. Parlando delle sue dipendenze ha spiegato: "Prima fumavo nel mio letto, ora non più. Ora ho uno spazio vicino al mio pc, sul quale gioco a 'Magic: The Gathering'". Il record di quella giornata è il doppio della media di sigarette che Post Malone dice di fumare ogni giorno - significa che ogni giorno il rapper si toglie, sempre secondo quelle ricerche, 8 ore di vita.