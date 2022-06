La Rappresentante di Lista è "Diva"

In tanti si ricordano di “Ciao ciao”, il singolo presentato da La Rappresentante di Lista, duo formato da Veronica Lucchesi e Diario Mangiaraci, in gara lo scorso febbraio a Sanremo. Un brano diventato presto una hit. Sulla scia dell'entusiasmo, la formazione vista già a Sanremo nel 2021 con “Amare”, ha terminato le registrazioni della nuova traccia, che ora è finalmente pronta per vedere la luce e che, con il titolo “Diva”, uscirà il prossimo 17 giugno. “Da un po' ho smesso di preoccuparmi di chi ha qualcosa da ridire. Sapessi quante me ne dico già da sola...Cosa credi di potermi fare? Non mi sono abituata: mi sono corazzata. È pesante questa corazza? Sì. È sempre difficile stare in piedi? Sì. Capita anche a voi? Può darsi. Per voi è più facile? No. Ma cosa abbiamo in comune adesso? Che adesso noi siamo Dive”: sono queste le parole che accompagnano il lancio del singolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LA RAPPRESENTANTE DI LISTA (@rappresentantelista)