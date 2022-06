Post Malone è diventato padre

Post Malone vuole che la sua vita privata rimanga riservata. Raccontando la sua giornata tipo a Howard Stern nel suo seguitissimo show, il rapper e cantautore, nome d'arte di Austin Richard Post, ha annunciato ufficialmente di essere diventato padre dopo aver comunicato tempo fa a TMZ che presto lui e la sua fidanzata sarebbero diventati genitori. "Prima di andare in studio ho baciato la mia bambina, mia figlia", sono state le sue uniche parole. Incalzato dal conduttore per avere più dettagli, Posty ha ribattuto: "No, voglio che sia lei un giorno a decidere". Insomma, la voce di "Rockstar" preferisce non dare in pasto agli show notizie sulla sua famiglia. Se la curiosità vi assale e volete sapere chi sia la fidanzata dell'artista, sappiate che l'identità è per ora sconosciuta: Posty ha tenuto la relazione ben lontana dal gossip e dai riflettori e non ha mai fatto trapelare nulla. A parlare è la sua musica: è uscito il suo quarto album, "Twelve Carat Toothache".