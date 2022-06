Kendrick Lamar: la scaletta del live a Milano

Il concerto di Kendrick Lamar al Milano Summer Festival, in scena all’Ippodromo Snai, è stato un momento storico per il mondo hip hop in Italia. Come racconta Rockol per il rapper di Compton, acclamato premio Pulitzer nel 2018, è stata la prima data mondiale del suo tour dopo la pubblicazione dell’ultimo album “Mr. Morale & the Big Steppers”. Un’ora e venti di live intenso e magico. Lamar, vestito di un bianco candido, circondato da alcuni danzatori, si è presentato senza band sul palco (era nascosta?) e senza dj, il tutto davanti a 24mila persone di diverse età, tantissime arrivate dall’estero. Dietro di lui un megaschermo con davanti uno specchio verticale che non rifletteva in modo limpido, ma spezzettava le figure, le faceva quasi a pezzi, distorcendole. Il suo viaggio è proprio lì, nel continuo scavare dentro se stesso, in una cervellotica e infinita seduta di psicanalisi. Qui sotto la scaletta del concerto:

Scaletta:

United in Grief

m.A.A.d city

Money Trees

Backseat Freestyle

The Art of Peer Pressure

Swimming Pools (Drank)

Poetic Justice

Bitch, Don't Kill My Vibe

N95

Count Me Out

King Kunta

I

Alright

Institutionalized

The Blacker the Berry

BLOOD.

DNA.

ELEMENT.

Silent Hill

LOYALTY.

LUST.

HUMBLE.

LOVE.

Savior