“PamPamPamPamPamPamPamPam”: il nuovo esplosivo singolo di Irama

Di ritorno da Miami, dove ha lavorato su nuova musica insieme a producer e autori della scena internazionale latina dopo la partecipazione a Sanremo 2022 con "Ovunque sarai" e l'uscita dell'album "Il giorno in cui ho smesso di pensare", Irama arriva con il nuovo singolo “PamPamPamPamPamPamPamPam”. L'esplosività del brano, disponibile dall'1 luglio, si costruisce su un mix tra urban e influenze caraibiche e tropicali, che vede così il cantante sperimentare anche questa volta qualcosa di nuovo e inaspettato come il genere dembow, originario della Giamaica. Per questo la canzone promette di far scatenare gli ascoltatori durante l'estate grazie alle sue sonorità latine e al ritmo coinvolgente, elettronico e sensuale.

