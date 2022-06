Francesca Michielin è tornata con "Bonsoir"

Un ritorno tanto atteso dai fan e una nuova fase artistica. Francesca Michielin ha annunciato l'uscita del suo prossimo singolo "Bonsoir", ascoltabile da venerdì 1 luglio su tutte le piattaforme digitali. Con la produzione di Dorado Inc. (team capitanato da Dario Faini, cioè il produttore Dardust), il pezzo è nato sull'onda di un profondo ed elaborato processo di creazione. Francesca avverte: “Bonsoir, rieccomi! Buonasera a tutte e a tutti!”. La canzone, un pop sound su cui sognare, ruota attorno al concetto di panta rei, tutto scorre, “come il fiume di cui parlo nel testo, che ricorda quello vicino a cui sono nata”, ha spiegato la cantautrice. Naturale prosecuzione della nuova idea musicale sarà il tour "Bonsoir! - Michielin10 a teatro", una serie di dodici concerto in partenza il 25 febbraio 2023, proprio nel giorno del compleanno dell'artista.

