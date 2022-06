Vasco Rossi: un tour da oltre 700mila fan e un live film in arrivo

Numeri monster che confermano la grandezza del Blasco. Sono 701mila i biglietti staccati per Vasco Live 2022, la serie di eventi ha che tenuto impegnato la stella del rock italiano Vasco Rossi nel suo ultimo tour. Secondo una comunicazione diffusa da Live Nation oltre ai 120mila tagliandi per l’appuntamento inaugurale della tournée, quello alla Trentino Music Arena, ne sono stati venduti altri 81mila per il concerto di Milano, 86mila per quello di Imola, 65mila per quello di Firenze, 45mila per quello di Napoli, 140mila per le due serate al Circo Massimo di Roma, 41mila l’evento a Messina, 50mila per quello di Bari, 33mila per quello di Ancora e 40mila per quello previsto nel capoluogo piemontese. Per un totale, appunto, di 701mila unità.

Vasco Live 2022 diventerà anche un film-concerto. Una selezione in audio-video delle due performance tenute gli scorsi 11 e 12 giugno al Circo Massimo di Roma diventerà un rockumentary diretto da Pepsy Romanoff, regista di fiducia della voce di “Siamo soli”: il lavoro, del quale al momento si conoscono pochi dettagli, sarà distribuito “a tutte le piattaforme” nel corso del prossimo inverno.