Arisa torna con un "brano estremamente carnale"

Arisa mette a segno il suo ritorno in musica con “Tu mi perdición”, disponibile all'ascolto da venerdì 8 luglio. Il singolo che inaugura la nuova stagione musicale della cantante è cantato completamente in lingua spagnola ed è stato descritto dalla stessa artista come un "brano estremamente carnale, che nasce da un piccolo motivetto canticchiato in spagnolo che in studio si è trasformata in una vera e propria canzone". Su Instagram, per presentare il singolo scritto e arrangiato insieme a Giuseppe d’Albenzio, Ornella Felicetti, Giuseppe Barbera, Paco Martucci e prodotta da Jason Rooney, Arisa ha inoltre spiegato: "'Tu mi perdición' racconta la storia del mio amore, che non cede più al dolore, ma neanche si dissolve. Rimane dentro e fortifica, rinnova, indica la strada".

