I Coldplay presentano i loro amici pupazzi

Amici pupazzi con cui condividere una storia. I Coldplay hanno pubblicato il video che accompagna “Biutyful”, il nuovo pezzo estratto dal più recente album “Music of the spheres”. I protagonisti? Una band di pupazzi in stile Muppets chiamata Weirdos, introdotta per la prima volta sul piccolo schermo dal frontman Chris Martin durante una performance per un appuntamento con il “Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. I Weirdos sono dei simpatici musicisti pupazzi che sognano di diventare delle rockstar in un mondo “per soli umani”. Una volta trovata la propria dimensione, la formazione di pupazzi riesce a diventare la “band più popolare al mondo”, a dimostrazione che anche i “weirdo” (i tipi strani) sono “biutyful”.