Sanremo 2023: Gianni Morandi condurrà con Amadeus

Il Festival di Sanremo 2023, dopo l'annuncio della partecipazione di Chiara Ferragni, scopre un'altra carta: Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse ha annunciato, che Gianni Morandi sarà co-conduttore di tutte le serate del Festival, al suo fianco. Gianni Morandi ha condotto già due volte il Festival di Sanremo. Fu padrone di casa per la prima volta nel 2011 e in quell'occasione ebbe al suo fianco Belén Rodriguez, Elisabetta Canalis e Luca e Paolo. L'anno successivo, invece, il cantante di Monghidoro scelse come co-conduttori Rocco Papaleo e Ivana Mrázová. Morandi tornerà così sul palco dell'Ariston a un anno dalla partecipazione di quest'anno con "Apri tutte le porte", terzo posto dietro a Mahmood e Blanco e alla loro "Brividi" e a Elisa con "O forse sei tu".