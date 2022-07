Marracash vince la Targa Tenco

Marracash ha conquistato un nuovo e prestigioso premio, risultando tra i vincitori delle Targhe Tenco 2022, “il riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi italiani di canzone d’autore usciti nel corso dell’anno trascorso”. Grazie al suo settimo e più recente lavoro in studio, “Noi, loro, gli altri”, il rapper si è aggiudicato la targa nella categoria “Miglior album in assoluto”. Tra le altre cose, il legame di Marracash con il cantautorato e con la figura di Luigi Tenco, a cui è intitolato il Premio, sono raccontati nel documentario “La nuova scuola genovese”. Pronto a dare il via questa sera al suo tour estivo, Fabio Bartolo Rizzo, questo il vero nome dell'artista, ha informato i suoi fan del premio con un video sui social: "È un grandissimo segnale, non solo per la mia carriera ma anche per questo genere", ha dichiarato il rapper.

Come riportato da Rockol, oltre a Marracash sono stati premiati anche - per citare qualche nome - nella categoria “Miglior canzone” gli autori di “O forse sei tu”, singolo presentato a Sanremo 2022 da Elisa e scritto dalla musicista con Davide Petrella, e Ditonellapiaga. La giovane cantautrice, all’anagrafe Margherita Carducci e vista in gara allo scorso Festival con la canzone “Chimica” insieme a Rettore, ha trionfato con il suo album di debutto “Camouflage” nella categoria “Opera prima”, battendo anche Blanco con “Blu Celeste” e Ariete con “Specchio”.