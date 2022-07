I consigli di Salmo alle nuove generazioni

Con il suo debutto a San Siro, Salmo ha confermato di essere su un altro livello rispetto ai colleghi e il suo live è già un pezzo di storia. Una settimana dopo il suo concerto allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, ed essere stato il primo rapper solista italiano a calcare il palco della Scala del calcio, la voce di “90Min” ha pubblicato una serie di video tra le storie di Instagram per offrire qualche consiglio ai giovani che intendono inseguire il proprio sogno nella musica.

Dopo una sua foto risalente al 2011 e scattata durante la realizzazione del suo primo disco, “The Island Chainsaw Massacre”, Salmo ha poi proposto la clip della ragazzina di circa dieci anni che ha scioccato i giudici del noto talent canoro statunitense cantando un brano heavy metal. A questo punto il rapper sardo ha poi condiviso con i suoi 2,5 milioni di follower un importante suggerimento. “Se siete molto giovani e pensate che la musica sia il vostro futuro, allora faccia da caramella cicciata vi dà un consiglio”, si sente dire all’inizio dall’artista, con il volto trasformato da un filtro: “Imparate a cantare dal vivo, questa cosa vi ripagherà per sempre, ve lo assicuro. Evitate di portarvi i vostri amici deficienti che lanciano l’acqua sul palco, non fate il calisthenics, e se possibile levate la voce dalle basi, almeno dalle strofe. Non è importante diventare un idolo di TikTok, né tantomeno fare le hit su Spotify”. Ha aggiunto: “La verità è là fuori, è sul palco. Perché il live è l’esame della vostra musica. È come un esame di stato, e voi non potete andare a un esame con i fogliettini scritti, e con l’aiuto da casa. Le persone vengono e pagano il biglietto per sentirvi cantare dal vivo. Quindi, imparate a cantare dal vivo”.