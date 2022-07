Francesca Michielin: un video in cui ricorda le sue radici

Francesca Michielin sta festeggiando i suoi dieci anni di carriera in modo speciale. Un primo tassello è rappresentato dal singolo “Bonsoir” di cui è stato girato anche un video magico. Sul pezzo la cantautrice ha svelato: “È una canzone che anticipa la mia nuova era. È speciale perché è ambientata attorno al fiume e io sono nata in una città con il fiume”, facendo riferimento a Bassano del Grappa. Ha quindi aggiunto: “C'è un verso importante della canzone che dice: ‘Tutto è cambiato e in fondo è uguale’. È proprio vero perché sono passati dieci anni dall'inizio della mia avventura e sono ancora qui”. Michielin ha inoltre annunciato il "Tour Bonsoir! - Michielin10" a teatro: dodici date che partiranno da Pordenone il 25 febbraio 2023, nel giorno del suo 28° compleanno, fino alla fine di aprile.