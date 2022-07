Alessandra Amoroso: dal talent alla conquista di San Siro

Alessandra Amoroso ha raggiunto un incredibile traguardo. La cantante salentina è salita per la prima volta sul palco di San Siro, illuminando la sua carriera partita dal talent Amici e culminata con questo bagno di folla. La scaletta del concerto della cantante ha preso a piene mani da "Tutto accade", partendo dalla title track e passando per i singoli "Piuma", "Sorriso grande" e "Tutte le volte". Un viaggio tra i suoi successi, tra cui "Immobile", "Estranei a partire da ieri", "Sul ciglio senza far rumore", "Comunque andare", scritta per lei da Elisa, e "Vivere a colori". Alla pubblicazione del suo ultimo disco, nel suo percorso, ha fatto poi seguito il nuovo singolo "Camera 209" e l'esibizione a Campovolo durante "Una. Nessuna. Centomila", l'iniziativa musicale contro la violenza di genere, insieme alle amiche e colleghe Fiorella Mannoia, Emma, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini.