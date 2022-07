Pink: "Nessuno può togliermi la parola"

A distanza di tre anni dal suo ultimo album di inediti "Hurts 2B Human" e a due dal documentario “P!NK: All I Know So Far”, P!nk ha pubblicato il nuovo singolo. Il brano si intitola "Irrelevant" e, nelle intenzioni della cantautrice statunitense, vuole essere un'esortazione per il pubblico a lottare per difendere i propri diritti. "In quanto donna con un’opinione che non ha paura di esprimersi e far sentire la propria voce, posso dire che è molto snervante quando mi sento dire che quello che sono e penso è irrilevante", ha detto l'artista in una nota stampa a proposito della canzone, scritta dalla stessa P!nk insieme a Ian Fitchuk. Ha aggiunto: "Io sono rilevante perché esisto e perché sono un essere umano. Nessuno è irrilevante. E nessuno può togliermi la parola". I proventi di "Irrelevant", con cui P!nk intende sostenere l’operato dell'organizzazione “When We All Vote”, saranno devoluti all’iniziativa di voto nonpartisan creata da Michelle Obama, il cui scopo è cambiare il processo che ruota intorno al sistema di voto per cercare di incrementare il numero dei votanti durante ogni elezione per eliminare i divari di età e di razza.