Giovanni Allevi, nuovo dolore: morta la sorella Maria Stella

Un nuovo dolore per il compositore Giovanni Allevi, già messo a dura prova dalla malattia. Sua sorella maggiore Maria Stella è stata trovata morta nella sua abitazione ad Ascoli Piceno. L'allarme è stato lanciato da un famigliare che non riusciva a mettersi in contatto con lei. Secondo gli inquirenti la morte potrebbe essere conseguenza di un gesto volontario anche se nella casa non sarebbero stati trovati biglietti o messaggi riconducibili al suicidio. Anche Maria Stella Allevi era una musicista, diplomata al conservatorio. Viveva da sola e faceva l'insegnante in una scuola di Ascoli Piceno. Il musicista in questo periodo difficilissimo sta affrontando un mieloma che gli è stato diagnosticato.