Post Malone: "A volte non mi sento una persona reale"

Mentre è deciso a mantenere riservata la propria vita privata, Post Malone è pronto a condividere con i suoi fan una parte importante della sua avventura musicale. Il rapper di Syracuse è intenzionato a offrire uno sguardo da vicino alla sua vita in tour con un nuovo documentario che, intitolato "Runaway", testimonia la tournée nordamericana del 2019. Il progetto, che verrà presentato in anteprima tramite la piattaforma di streaming Freevee di Amazon il prossimo 12 agosto, documenterà la serie di concerti attraverso filmati del backstage, esibizioni dal vivo e interviste sia con lo stesso Post Malone e altre personalità. "A volte mi sento come se non fossi una persona reale", afferma l'artista nel primo trailer del documentario, diretto da Hector Dockrill, scritto e prodotto da Sam Bridger e Casey Engelhardt. Nel filmato si sente poi confessare dal rapper, reduce dalla pubblicazione del nuovo album "Twelve Carat Toothache": "Sono un tipo un po' strambo, mi piace divertirmi, ma è fantastico che le persone vogliano sentire e scoprire cosa farò dopo, quale sarà l'evoluzione di tutto questo. Faccio questa musica per gli altri, e tutti mi restituiscono la stessa sensazione".