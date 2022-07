Estate sexy e colorata per Elettra Lamborghini e Rocco Hunt

"Quest'anno non ho il pezzo estivo raga. Non si balla, sarà per l'anno prossimo", aveva scritto qualche settimana fa Elettra Lamborghini. Dopo questo piccolo scherzo giocato ai suoi fan, l'interprete di "Musica (e il resto scompare)" ha deciso di rimediare non con uno, ma ben due brani da ballare durante l'estate. Lo scorso giugno la “twerking queen” ha pubblicato insieme a Rocco Hunt e Lola Índigo il singolo estivo "Caramello" che, già diventato un tormentone della stagione e disco d'oro, è ora disponibile anche nella versione spagnola. Il brano, che in spagnolo si intitola "Caramelo", è accompagnato da un video dai colori sgargianti, dove la rampolla e la star spagnola danno anche il via a un incontro super sexy delle loro voci.