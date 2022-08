Jennifer Lopez infiamma Capri con uno show benefico

Un anno dopo la vacanza a Capri con Ben Affleck, Jennifer Lopez è tornata a incantare l'isola più famosa del Golfo di Napoli. Questa volta, però, la popstar è approdata sull'isola insieme ai figli, ma senza il neo sposo, per uno show privato di beneficenza. Come riportato dall'ANSA, JLo ha infiammato Capri con un'esibizione magica e super sensuale di 30 minuti alla Certosa di San Giacomo per l'evento benefico organizzato dall'e-tailer multi brand di lusso LuisaViaRoma con Unicef. Presentandosi sul palco con una tutina tigrata cosparsa di cristalli disegnata da Roberto Cavalli, davanti a numerosi invitati di primo piano come - tra gli altri - Leonardo DiCaprio e Jared Leto, Jennifer Lopez ha proposto quattro delle sue hit più famose e un tributo alle cantanti donne più famose degli anni Settanta. La star ha condiviso alcuni momenti della serata con i suoi fan attraverso un video sui social, accompagnato da una didascalia in cui, in italiano, ha scritto: "Che notte!!! Grazie Capri!! Ti Amo".

