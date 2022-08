Blanco canterà allo Stadio Olimpico di Roma

Si aggiunge un nuovo e importante traguardo all'avventura di Blanco, che domenica 7 agosto canterà allo Stadio Olimpico di Roma. L'occasione che vedrà la voce di "Notti in bianco" esibirsi sul terreno dello stadio capitolino, sarà offerta dalla amichevole di pre-campionato che vedrà la Roma guidata da Mourinho affrontare in casa gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Come fatto sapere con un post condiviso su Instagram dalla società giallorossa, Riccardo Fabbriconi - questo il vero nome del 19enne cantautore bresciano, di padre romano - animerà l'intervallo della partita dopo che una canzone del suo album d'esordio "Blu celeste", "Finchè non mi seppelliscono", è diventata uno degli inni ufficiali della curva sud, cantata a squarciagola allo stadio per caricare i giocatori della Roma.

