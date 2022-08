Ufficiale: Lady Gaga reciterà nel nuovo "Joker"

I fan sono in delirio: Lady Gaga tornerà a recitare in un film. E non sarà un film qualunque, ma uno dei più attesi dei prossimi anni. Il sequel di "Joker" si intitola "Joker: Folie à Deux", dove i "due" del titolo sono, appunto, il personaggio interpretato da Joaquin Phoenix e quello interpretato da Lady Gaga. La popstar sarà Harley Quinn, alter-ego femminile di Joker che in "Suicide Squad" di David Ayer nel 2016 fu interpretato da Margot Robbie (a vestire i panni di Joker c'era invece Jared Leto dei Thirty Seconds to Mars). La 36enne cantautrice statunitense ha scelto Instagram per far sapere, nel giorno in cui la Warner Bros ha annunciato che il sequel del film con Joaquin Phoenix arriverà al cinema il 4 ottobre 2024 (tra più di due anni), che accanto all'attore Premio Oscar ci sarà anche lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga)