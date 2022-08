Robbie Williams: il nuovo singolo è molto personale

Una canzone viscerale e profonda. Un ritorno sulle scene attesissimo dai fan. "Parla dei momenti della mia vita in cui mi sono abbandonato a comportamenti sconsiderati". Con queste poche parole Robbie Williams annuncia l’uscita del nuovo singolo "Lost", che anticipa l’album celebrativo dei suoi 25 anni di carriera “XXV”, in uscita il 9 settembre. L’inedito è prodotto da Guy Chambers e Richard Flack ed è un brano toccante, con parti al pianoforte e archi crescenti. L'album "XXV" conterrà le più grandi hit di tutti i tempi e i brani preferiti dai fan dell’artista, in una nuova versione orchestrata da Jules Buckley, Guy Chambers e Steve Sidwell e ri-registrata con la Metropole Orkest nei Paesi Bassi.