Il ritorno di Britney con Elton John e "Hold me closer"

Negli ultimi giorni si sono susseguite anteprime, esecuzioni a sorpresa, ma ora è finalmente realtà: da oggi è disponibile la collaborazione tra Elton John e Britney Spears. Il duetto, che segna il ritorno alla musica della popstar dopo le vicissitudini legate alla tutela legale affidata al padre per tredici anni, si intitola “Hold me closer” e ha origine da un'idea del marito del musicista, David Furnish. Come il singolo "Cold heart" dello scorso anno con Dua Lipa, la nuova canzone è un mash-up di classici di Elton John, filtrati in un’atmosfera disco. “Hold me closer” si presenta come una nuova versione contemporanea della famosa canzone “Tiny Dancer”, in cui ci sono anche elementi di “The one” e “Don't go breaking my heart”. “Mi sento un po’ sopraffatta, è un gran colpo”, aveva scritto ieri Britney su Twitter in merito all'uscita del duetto con Elton, definito da lei “uno degli uomini più amati”. Dal canto suo, in un'intervista al Guardian ripresa da Rockol, il 75enne artista inglese ha fatto sapere: “Tutti dicevano che Britney non potesse più cantare. Ma io non ero d’accordo, pensando a quanto lei fosse splendida una volta. Alla fine sono rimasto elettrizzato da quello che ha fatto”.