Elisa è scatenata: pubblicherà tre dischi in tre mesi

Elisa è scatenata, non vuole togliere il piede dall'acceleratore e i fan ringraziano. Dopo il doppio album "Ritorno al futuro/Back to the future", uscito a febbraio dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con "O forse sei tu", Elisa non vuole fermarsi. La cantautrice friulana ha annunciato l'uscita di tre nuovi dischi, stavolta live, che saranno pubblicati uno dopo l'altro, in sequenza tra settembre e novembre, uno al mese. Ogni disco conterrà una canzone inedita. "Questo tour è davvero qualcosa di unico. E poi ce lo avete chiesto in tanti. È un progetto davvero grande, un modo per ricordarci di questo momento speciale", ha detto Elisa in un video pubblicato sui social, parlando dei tre album dal vivo. Facendo sapere che sono previste solamente 2000 copie fisiche del progetto.

Il disco live, anzi… i dischi live!!! pic.twitter.com/Acp6DxIwYO — Elisa (@elisatoffoli) August 30, 2022