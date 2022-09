Francesca Michielin: il nuovo singolo è "Occhi grandi grandi"

Un pezzo non convenzionale per un ritorno che profuma di nuovo corso. Francesca Michielin ha annunciato l'uscita di una nuova canzone che ha una forte impronta rock: da venerdì 9 settembre è possibile ascoltare "Occhi grandi grandi", il nuovo singolo di cui l'artista è co-autrice assieme a Davide Petrella e Stefano Tognini e coproduttrice del brano con Zef e E.D.D. Nel testo della canzone Francesca esprime la paura di sentirsi incapaci di comunicare, di essere trattenuti, nonostante la voglia di sentire il cuore volare in alto: "Paracadute, vorrei saltare ma si spezza la voce a un passo da te", canta Michielin. "Occhi grandi grandi" è l'ideale seguito di "bonsoir", precedente singolo pubblicato a luglio. Entrambe le canzoni sono un anticipo del prossimo progetto discografico che la 27enne presenterà nel corso di un tour nei teatri in partenza il 25 febbraio 2023, nel giorno del suo compleanno.

