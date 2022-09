Adele e Rich Paul si sarebbero sposati

Ormai si sa: Adele, da tempo, ammette di essere cotta di Rich Paul e di volerlo sposare al più presto. Fra i due c'è un'intesa incredibile. Per i fan della cantante di "Hello" il matrimonio però ci sarebbe già stato, in segreto e lontano dai riflettori. L'idea portata avanti da alcuni follower molto attenti arriva da un particolare dettaglio presente nella serie di foto che Adele ha postato per festeggiare il primo Emmy vinto per il concerto televisivo "Adele: One Night Only". Accanto alla statuetta della vittoria infatti si può notare uno strano gioco in scatola personalizzato che si chiama "The Paul's", che ha fatto insospettire chi la segue perché potrebbe essere un classico regalo naif da matrimonio. Per questo motivo in tantissimi sotto il post le domandano se sia sposata o no.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adele (@adele)