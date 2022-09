Emma: "Basta speculazioni sulla morte di mio padre"

In un momento di grande dolore, Emma Marrone è tornata su Instagram per spiegare le cause del decesso di suo papà e per spegnere definitivamente tutte le voci insensate che stanno gravitando intorno alla sua morte. "Mio padre da ottobre scorso stava combattendo contro la leucemia", ha spiegato la cantante in un video. La Marrone ha poi ribattuto a tutti "quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre, tirando su le solite illazioni sulla questione dei vaccini".

Suo padre Rosario è morto a 66 anni. La cantante lo ha voluto ricordare negli scorsi giorni con un post su Instagram in cui c'è una foto del papà che suona la chitarra. Infermiere nella vita, Rosario Marrone ha sempre avuto come grande passione la musica, un amore gigante che ha trasmesso a sua figlia Emma. Nel tempo libero suonava la chitarra e cantava nel suo gruppo, gli H2O. "Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca" ha scritto Emma nel post.