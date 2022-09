Britney Spears dice di non credere più in Dio

Britney Spears non sta perdendo occasioni per sfogarsi e raccontare ai fan il periodo difficile vissuto negli ultimi quasi quindici anni sotto la tutela legale del padre. Dopo aver svelato come i suoi familiari l'abbiano fatta sentire una nullità per anni, la popstar ha condiviso un nuovo messaggio audio su Instagram, poi rimosso, in cui ha spiegato come il comportamento della sua famiglia e suoi figli l'abbiano portata a smettere di credere in Dio.

Le ragioni della sua scelta

Come riportato da Page Six, che ha ripreso l'audio prima che venisse cancellato, la voce di "Toxic" ha affermato: "Dio, se esistesse, non avrebbe permesso che accadesse quello che è successo a me. Non credo più in Dio per il modo in cui i miei figli e la mia famiglia mi hanno trattato. Non c'è più niente in cui credere. Sono atea". La nuova nota vocale di Britney Spears arriva dopo una recente intervista rilasciata da suo figlio Jayden James, nato dalla relazione della cantante e l'ex marito Kevin Federline, genitori anche di Sean Preston. Al Daily Mail, Jayden James ha raccontato il suo rapporto con la madre e, oltre a parlare del suo rifiuto di partecipare al matrimonio dell'artista con Sam Asghari, ha fatto sapere che lui e il fratello passano poco tempo con Britney e che entrambi sperano di riprendere i contatti quando lei "migliorerà mentalmente".