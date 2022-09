Giorgia è tornata: la sua voce è unica

Un grandissimo ritorno, i fan sono in delirio. "Tornerai", il nuovo singolo annunciato e presentato alla manifestazione "Il tempo delle donne" del Corriere della Sera, scritto in collaborazione con Francesca Michielin e Ghemon, potrebbe anticipare l'uscita del nuovo album di Giorgia, anche se l'artista non ha offerto alcuna notiza ufficiale.

L'ultimo disco è del 2016

L'ultimo disco di inediti di Giorgia, "Oronero", è datato 2016. L’anno successivo è uscito il singolo "Come neve", in duetto con Marco Mengoni, molto apprezzato dai fan. Nel 2018 sono invece usciti la versione live dell’album "Oronero" e il disco di cover "Pop Heart". Al momento non si sa neanche quando sarà ufficialmente ascoltabile sulle piattaforme "Tornerai", canzone presentata esclusivamente con un'esibizione live in occasione dell'evento milanese del Corriere. Ma quello che conta è che una delle voci più belle, sincere e amate in Italia sia tornata con una canzone di cui tanti si stanno già innamorando.