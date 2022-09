Marracash: la scaletta per il tour nei Palasport

Come racconta Rockol, la prima data al Forum di Milano di Marracash è stata un trionfo. Nelle oltre due ore di show c’è tutto quello che rappresenta e ha sempre rappresentato il rapper della Barona, una storia dalle tantissime anime scandita dai due album con cui ha ridisegnato i confini del rap italiano: “Persona” del 2019 e “Noi, loro, gli altri” del 2021. Saranno 17 le date nei Palasport, oltre all’Arena di Verona, per un totale di oltre 150mila biglietti staccati. Quello del Forum è un live dal respiro internazionale con un ingresso trionfale su una pedana in movimento, calata dall’alto fra fiammate e laser, che ricorda la potenza visiva di Travis Scott, ma allo stesso tempo è un live fortemente italiano nella sua narrazione.

Rap e non solo

È un concerto in cui spicca la centralità della figura del rapper, con la band per larga parte del concerto dietro un mega led wall su cui passano visual coerenti, un’impostazione alla Kendrick Lamar, ma allo stesso tempo ci sono assoli di sax, l’intervento del tenore ucraino Vassily Solodkyy sul brano “Pagliaccio” e una giostra emozionale che solo il mix sequenze-apporto strumentale di un gruppo in carne e ossa può generare. Poetico, tamarro, internazionale e italiano, introspettivo e politico: in una parola, Marracash.

Scaletta:

Body Parts – I denti

Qualcosa in cui credere – Lo scheletro

Loro

Pagliaccio con Vassily Solodkyy

Cosplayer

Bravi a Cadere – I polmoni

Crazy Love

Quelli che non pensano – il cervello

Gli altri (giorni stupidi)

Noi / Appartengo – il sangue con Massimo Pericolo

Nulla accade

Dubbi

Laurea ad honorem

G.O.A.T. – Il cuore

Neon – Le ali con Elisa

Io

Poco di buono – Il fegato

Nemesi

Dj Set di Ty1: Badabum Cha Cha, Supreme – L’ego, A volte esagero, King del rap, Scooteroni, Cashmere, Sport, Salvador Dalì

Tutto questo niente – Gli occhi

Niente canzoni d’amore con Elisa

Madame – L’anima

Crudelia – I nervi

Bis:

64 Bars

Brivido con Gué

Love con Gué