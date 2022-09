Elodie e Andrea Iannone: la storia d'amore è ufficiale

Ormai è ufficiale e ci sono le foto a confermarlo: Elodie e Andrea Iannone fanno coppia. La relazione è nata da qualche settimana, ma i due sono stati immortalati insieme da poco. I fotografi del settimanale Chi hanno beccato la coppia a Milano, durante una passeggiata, in cui non sono mancati tanti abbracci. Il più coinvolto sembra essere il pilota.

Le storie precedenti

La cantante torna a sorridere dopo la fine dell'importante storia d'amore con Marracash. Iannone è invece single dal 2019, da quando ha detto addio a Giulia De Lellis. In precedenza è stato fidanzato per tre anni con Belen Rodriguez, tra l'altro amica di Elodie. La showgirl argentina è tornata ufficialmente tra le braccia del marito Stefano De Martino. "Andrea Iannone è una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall'altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne", ha dichiarato Elodie a Vanity Fair.