Brutta caduta sul palco per Post Malone

Un recente concerto ha riservato una rovinosa caduta sul palco a Post Malone. Il rapper di Syracuse si stava infatti esibendo all’Enterprise Center di St. Louis quando durante lo show è inciampato in scena procurandosi un infortunio alle costole. Nonostante l'incidente, il cantante ha però deciso di portare a termine il live tra gli applausi del pubblico.

La caduta di Post Malone sul palco

Nel weekend il tour del rapper a supporto del suo più recente album, “Twelve carat toothache”, ha fatto tappa a St. Louis, nel Missouri, e fino a novembre vedrà l'artista impegnato sui palchi americani prima di alcune date in Nuova Zelanda e Australia tra gennaio e febbraio del prossimo anno. Come testimoniato da alcuni video degli spettatori riportati da Consequence, il concerto all’Enterprise Center di St. Louis ha portato qualche brutta sorpresa. Durante lo show Post Malone stava eseguendo uno dei suoi brani più noti, "Circles", quando è andato incontro a una brutta caduta. Il rapper è infatti inciampato in una buca al centro del palco lasciata scoperta dopo la rimozione dalla scena di alcune strumenti utilizzati per un momento acustico del live. Il 27enne artista, all’anagrafe Austin Richard Post, è quindi caduto a causa del buco e ha sbattuto la gabbia toracica e il braccio destro al suolo. Tra le urla e contorcendosi dal dolore, Post Malone è stato prontamente soccorso dai paramedici che lo hanno portato via dal palco. Come segnalato da Consequence, dopo quindici minuti di pausa il cantante si è ripresentato in scena e ha concluso il concerto tra gli applausi del pubblico, seppur costretto a tagliare sei brani dalla scaletta.

Il video di Post Malone dopo l'infortunio

Dopo lo spettacolo e la rovinosa caduta, Post Malone ha deciso di rassicurare i fan e di far sapere di stare bene con un video condiviso sui social. "Sono appena tornato dall’ospedale e va tutto bene: mi hanno dato degli antidolorifici e tutto il resto così posso continuare il tour", ha detto il rapper: "Voglio però scusarmi con tutto il pubblico di St. Louis: voglio ringraziare tutti per essere venuti allo spettacolo e prometto che la prossima volta che mi esibirò da voi farò uno spettacolo di due ore per recuperare quanto abbiamo perso stasera”.