Sfera Ebbasta nella sua Milano: la scaletta del concerto

È partita la tournée di Sfera Ebbasta legato al suo ultimo album, "Famoso", e ieri sera il rapper è finalmente andato in scena nella sua Milano, dove stasera si replica. L'artista, all'anagrafe Gionata Boschetti, aspettava da tempo di tornare a esibirsi dal vivo in concerto e dopo una serie di rinvii a causa del Covid è riuscito a riabbracciare il suo pubblico dal palco.

Sfera Ebbasta nella sua Milano

Il "Famoso tour" è approdato a Milano la sera del 25 settembre per il primo dei due concerti al Forum di Assago, dove il cantante ha scelto anche di chiudere il cerchio con un'ultima data l'11 ottobre. Come promesso e anticipato, il primo concerto di Sfera Ebbasta allo storico palazzetto milanese ha confermato le sue aspirazioni internazionali con uno show ispirato ai grandi tour, con due palchi collegati da una passerella, e ha vantato la partecipazione di un corpo di ballo hip hop e ospiti speciali. Tra questi si sono visti in scena Rvssian, tra gli artisti internazionali che hanno collaborato con Sfera, colleghi italiani, come Blanco, Dref Gold, Feid, Lazza e Rkomi. "La mia Milano, la mia gente. Grazie a tutti, stasera replichiamo", è il messaggio lasciato dall'artista sui social ai fan dopo la prima data milanese.

La scaletta

Nel corso della prima serata al Forum di Assago, Sfera Ebbasta ha fatto ballare e cantare il pubblico sulle note delle sue hit, come "Rockstar", e di alcune delle sue canzoni più amate. In scena il rapper ha così presentato dal vivo i brani e i singolo del suo ultimo album "Famoso", insieme ad alcuni suoi pezzi passati come "Tran tran" o "Ciny".

Intro

Tik Tok

Abracadabra + Macarena

$€

Baby

Bottiglie Privè

Tran Tran

Sciroppo

Cupido

Mademoiselle

S!R! – con Lazza

Piove – con Lazza

Hace Calor

Rockstar

Nuovo Range – con Rkomi

Ricchi per sempre

Visiera a becco

M’ Manc

Calipso

Notti

Ciny

Per davvero

Mamma mia

Mi fai impazzire – con Blanco

HBD

Pablo

Italiano – con Rvssian