Billie Eilish sarà protagonista di un concerto in streaming

Un regalo per tutti i fan, un modo per permettere a chiunque di assistere, seppur da remoto, a una sua performance. Billie Eilish celebra la fine del suo tour globale "Happier Than Ever, The World Tour", che ha registrato il tutto esaurito, con uno speciale livestream del suo concerto alla O2 Arena di Londra, su Apple Music sabato 1 ottobre alle ore 04.00. Billie è l'ultima artista a salire sul palco di Apple Music Live, la serie di performance dal vivo su Apple Music che offre alle più grandi star della musica una piattaforma globale per entrare in contatto con il pubblico di tutto il mondo. Lanciata questa primavera, Apple Music Live ha già ospitato le performance esclusive in diretta streaming delle superstar mondiali Harry Styles, Lil Durk, Mary J. Blige e Luke Combs.

La scaletta in programma

"Questo spettacolo è un regalo per i fan di Billie in tutto il mondo che non sono riusciti ad assistere a uno dei migliori concerti del 2022 ed è anche l'occasione perfetta per rivivere l'emozione per coloro che l'hanno fatto", ha dichiarato Zane Lowe, Co-Head of Artist Relations di Apple Music e Host di Apple Music 1. L'esibizione Apple Music Live di Billie, che abbraccia tutta la sua carriera, presenta brani tratti dal suo ultimo acclamato album "Happier Than Ever", oltre a una serie di brani preferiti dai fan, tra cui "bad guy", "bury a friend", "ocean eyes" e altri ancora. Dopo la trasmissione di sabato, i fan potranno rivivere l'intero spettacolo in qualsiasi momento su Apple Music e in Spatial Audio.