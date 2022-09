Fabri Fibra ha scelto di mostrare il suo "Caos"

Non è un pezzo qualunque, ma quello più rappresentativo del suo progetto. Come nuovo singolo estratto dal suo ultimo album in studio Fabri Fibra ha scelto proprio la title track, realizzata insieme ai compagni di avventura Madame e Lazza. "Caos", già certificata platino, sarà lanciata in radio dal 30 settembre.

Una canzone simbolo

A proposito del brano, Fibra a raccontato: "Quella sensazione che provi quando sei lontano da quello che ti fa stare bene, che sia una persona, una passione, nel mio caso la musica. Dopo anni di assenza dalle scene, avevo bisogno di tornare per mettere fine a quel caos interiore. Il ritornello di Lazza esprime in pieno quella sofferenza e quella nostalgia. La strofa di Madame e la mia sono due stili completamente diversi che riescono a convivere alla perfezione su questa base di Lowkidd". "Caos", il singolo, arriva dopo i precedenti "Propaganda" con Colapesce e Dimartino e "Stelle" con Maurizio Carucci.