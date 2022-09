Dua Lipa è di nuovo fidanzata?

Dua Lipa è innamorata? I social stanno impazzendo e in tanti provano a rispondere a questa domanda. Dopo la rottura con Anwar Hadid, la popstar è stata avvistata insieme alla sua nuova fiamma: il conduttore TV, attore e comico Trevor Noah. Lo scoop è stato fatto dal Daily Mail. Negli scatti, come riportato anche da Mtv, si vedono Dua Lipa e Trevor Noah che si godono una cena intima al Miss Lily's, un ristorante giamaicano nell'East Village, e sembrano in sintonia. I due hanno concluso la serata con un romantico bacio. Dua Lipa si è lasciata alla fine dello scorso anno con il modello Anwar Hadid, fratello minore delle supermodelle Gigi e Bella Hadid, che aveva iniziato a frequentare nel giugno 2019 e con cui pare abbia passato anche il periodo della quarantena. Qui la foto del suo appuntamento con tanto di bacio.

Un nuovo album



A colloquio con l’edizione australiana di “Vogue” in vista dei suoi concerti in Australia, la voce di “Levitating” ha spiegato: “Mentre scrivo il mio nuovo album, sento di essere libera in un modo completamente diverso e sento di avere il controllo più di quanto pensassi”, ha sottolineato Dua Lipa che, alla domanda su cosa significa per lei libertà, ha fatto sapere: “Libertà, soprattutto come donna, significa poter prendere in mano le cose, avere il controllo sulle cose in cui si crede. Significa avere davvero una voce”.