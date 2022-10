Salmo allo Stadium per un dj set: "Sì, sono un gobbo"

"Sì, sono un gobbo di m... Forza Juve!". Salmo svela la sua fede calcistica. Il 38enne rapper sardo è statoprotagonista di un dj set domenica sera allo Stadium di Torino prima della partita Juventus-Bologna, posticipo dell'ottava giornata di campionato in Serie A vinto dai bianconeri per 3 a 0. Dopo il concerto dello scorso 7 luglio a San Siro, Salmo sarà in tour nei palazzetti d'Italia per un mese dal 17 novembre al 18 dicembre a Firenze, Mantova, Padova, Bologna, Livorno, Roma, Bari, Eboli, Pesaro, Milano, Brescia e Torino.

Nuovo progetto

Si intitola “Salmo unplugged” il lungo video che documenta una live session del rapper insieme alla sua band allargata al Ritual club, locale a cielo aperto a Baja Sardinia. Lo ha annunciato l’artista olbiese con alcuni scatti e un breve estratto pubblicati sui suoi social: da lunedì 3 ottobre alle 21 il video sarà fuori, si potrà vedere gratuitamente su Youtube. Si tratta di una performance molto intima e raffinata che farà contenti i fan.