In discoteca con Beyoncé

Una grande festa in discoteca dove la protagonista indiscussa, al centro della scena, è Beyoncé: è questo lo scenario del nuovo video in bianco e nero condiviso dalla popstar con il brano "Summer Renaissance", tratto dal suo più recente album "Renaissance".

Il nuovo video di Beyoncé

A oltre due mesi dall'uscita del suo nuovo lavoro discografico, Beyoncé ha regalato ai fan un nuovo filmato, della durata di un minuto, che la vede tornare protagonista della campagna pubblicitaria di Tiffany & Co. Dopo essere stata il volto, insieme al marito Jay-Z, della storia di "About love", ora Queen B è la star della nuova campagna della storica casa di gioielli americana, battezzata "Lose Yourself in Love”. Tra immagini in bianco e nero dall'eleganza quasi fiabesca, il video diretto da Mark Romanek, vede la cantante attirare l'attenzione della folla di un party frenetico per prendersi la pista da ballo e la scena cantando "Summer Renaissance".