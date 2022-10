Quando Post Malone parla della figlia fa sciogliere il cuore

Post Malone è un tenerone. Il cantante e rapper 27enne ha avuto la sua prima figlia la scorsa estate e ha parlato di questi primi mesi di paternità con GQ. E ha dimostrato, ancora una volta, di avere un grande cuore: "È davvero dura non poterla vedere quando sono in tour. Lei è fantastica, sono semplicemente felice di vederla. Ma ti si spezza il cuore quando te ne devi andare e non puoi stare con lei tutto il tempo".

Le canzoni e la figlia

"Per ora non ha mai pianto quando ho messo le mie canzoni, cosa che penso sia un buon segno, ma dovremo aspettare per scoprirlo. La lascerò decidere da sola. Ho cercato di suonarle qualcosa, ma non riesco a dire cosa le piace al momento. Dovrà piacerle la mia musica, penso, o almeno dovrà abituarcisi. I bambini amano la mia musica per qualche ragione, il che è fantastico, quindi spero che su questo segua il giusto flusso", ha continuato l'artista. E non manca la voglia di trasmettere un certo stile: "Lei è così swaggy. Le abbiamo preso le salopette, tutto camouflage, delle felpe carine, alcune con la cerniera. Lei è così cool. È molto più cool di me, ma sicuramente si è ispirata un po' a me".