Coez annuncia il secondo volume di un progetto culto

Il primo volume uscì alla fine del 2016, in un momento cruciale della sua carriera. Coez, come racconta Rockol, aveva chiuso da poco la promozione di “Niente che non va”, il suo secondo disco da cantautore dopo la svolta di “Non erano fiori”, e aveva già tra le mani i pezzi che di lì a poco sarebbero andati a comporre “Faccio un casino”, l’album della clamorosa consacrazione.

Un nuovo capitolo

I grandi numeri, nonostante gli sforzi, tardavano ad arrivare. E di tutta risposta lui scelse di lavorare per sottrazione, spogliando le sue canzoni e rifacendole chitarra e voce, insieme a qualche cover. Sei anni dopo la sua pubblicazione, “From the rooftop” continua a ricoprire un ruolo speciale, nella discografia di Coez: è un piccolo gioiellino che su Spotify conta appena 30 milioni di ascolti complessivi, ma che è considerato una sorta di culto da chi seguiva il cantautorapper romano già da prima del boom di “Faccio un casino”.

La prima notizia è che Coez ha registrato un “From the rooftop 2”. La seconda notizia è che entrambi i volumi del progetto “From the rooftop” usciranno in vinile: notizia nella notizia, “From the rooftop 1” sarà pubblicato per la prima volta in formato fisico. “Il ‘From the rooftop’ è un format nato nel 2016 con lo scopo di affrontare le canzoni in una chiave più intima, dandogli una veste differente. Mi sembrava il momento giusto di riproporlo in un secondo volume ma per farlo serviva un upgrade. Per questo ho deciso di coinvolgere altri componenti della mia band, capitanati da Orang3”, ha scritto l’ex Brokenspeakers sui social, annunciando il progetto, realizzato insieme al batterista Giuseppe D’Ortona, al tastierista Valerio Smordoni e al violoncellista Carmine Iuvone. “From the rooftop 2” uscirà il 14 ottobre – lo stesso giorno saranno pubblicati anche i vinili di entrambi i volumi – anche su YouTube, con i video delle registrazioni dei brani sui tetti di Roma che faranno vivere ai fan l’atmosfera delle session.