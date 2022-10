Il nuovo album di thasup è il più ascoltato al mondo

Subito sulla vetta, un successo straordinario. Sui social, non appena lo stesso thasup ha condiviso lo screenshot della notizia, in molti hanno subito incoronato il trapper romano nuovo principale ambasciatore della musica italiana nel mondo. Merito del successo del suo ultimo album, "c@r@++ere s?ec!@le", che è uscito lo scorso venerdì ed è diventato sì "il disco più ascoltato nel mondo" sulla popolare piattaforma di streaming, come racconta Rockol.

Senza rivali

L'ideale successore de "23 6451", l'album che nel 2019 fece di Davide Mattei - questo il vero nome di tha Supreme, che oggi si fa chiamare semplicemente thasup - un fenomeno del nuovo pop italiano, ha conquistato il primo posto della Top Albums Debut Global di Spotify, la classifica diffusa dalla piattaforma di streaming ogni lunedì, che elenca i dischi più ascoltati a livello globale tra quelli che sono usciti il venerdì precedente (c'è anche quella relativa ai singoli, la Top Global Song Debuts, che - per la cronaca - vede questa settimana al primo posto "Celestial" di Ed Sheeran).

Chi ha superato

"c@r@++ere s?ec!@le" di thasup, che da venerdì a domenica ha totalizzato oltre 95 milioni di streams complessivi, ha avuto la meglio su - nell'ordine - "Majestic" del 28enne rapper tedesco Luciano, su "Entergalactic" di Kid Cudi, "The end, so far" degli Slipknot, "Sorry 4 what" del rapper canadese Tory Lanez, "La última misión" dei portoricani Wisin & Yandel, "$oul $old $eparately" di Freddie Gibbs, "Toujours+" del rapper francese Mig, "I got issues" di YG e "Can I have my hounds to heaven?" di Tyler Childers, diventando l'album più streammato nelle 72 ore comprese tra la sua uscita e i due giorni successivi.