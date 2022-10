Geolier è la nuova stella del rap italiano

Come racconta Rockol, Lazza, attraverso i social, lo ha definito il rapper più forte in Italia in questo momento, mentre Gué, proprio prima di salire sul palco del live a Napoli, lo ha messo fra i primi tre. Geolier sta vivendo un momento d’oro: una delle sue grandi forze è proprio il rapporto simbiotico con la sua terra. “Sono nato a Secondigliano, questa è casa mia – dice il rapper prima di esibirsi – a Scampia molti ragazzi per tanto tempo sono stati fossilizzati, non ci provavano neanche a uscire da certe situazioni. Oggi il rap dà una speranza”.

Il percorso

Emanuele Palumbo, questo il suo vero nome, è un classe 2000. La passione per il rap e la voglia di esprimersi lo hanno portato alla pubblicazione del primo singolo in collaborazione con Nicola Siciliano, “P Secondigliano”, brano fatto uscire su YouTube quattro anni fa e diventato in poco tempo virale sul web. Dal momento della pubblicazione di questa canzone manifesto, con i riflettori della scena addosso, ha inanellato una serie di collaborazioni di alto livello con Emis Killa, Luché (i due hanno lo stesso manager Enzo Chiummariello), Sfera Ebbasta, Fabri Fibra, Jake La Furia e tanti altri, diventando richiestissimo anche nei producer album come “Mattoni” e “Botox” di Night Skinny. Uno dei suoi pezzi simbolo, fra quelli più riusciti, è “Fantasmi” del 2021 con Marracash, un successo grazie anche all’ottima produzione di Ty1.

Il nuovo disco

In quattro anni, con un solo album pubblicato, “Emanuele” del 2019, e decine di collaborazioni, Geolier è diventato uno degli artisti più importanti della scena trap e rap. C'è da scommetterci, ha pronto il secondo capitolo della sua carriera. Un nuovo disco. Sarà la consacrazione definitiva? Una cosa è certa: con la sua forza e la sua freschezza, e anche con il suo carattere solare, il giovane rapper di Secondigliano, è arrivato sulla scena come un’onda dal mare.