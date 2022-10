Selena Gomez, esce il suo docufilm: "Sono grata di essere viva"

Selena Gomez ha deciso di raccontarsi a cuore aperto e parlare apertamente di un tema delicato come quello della salute mentale nel suo nuovo documentario, “My Mind & Me”, che include anche il suo nuovo singolo.

Il documentario “My Mind & Me”

Nella Giornata Mondiale della salute mentale, la cantante e attrice ha condiviso con il pubblico il trailer del suo docufilm, in cui ha voluto mostrarsi in tutta la sua vulnerabilità per affrontare i propri disturbi e aiutare così le persone che potrebbero soffrire del suo stesso problema. “My Mind & Me” segue quindi l'artista, che aveva già confessato di soffrire di disturbo bipolare in passato e che è reduce da un periodo difficile dopo il trapianto di rene, a partire dall’uscita del singolo “Lose you to love me”, dal suo album "Rare" del 2020. Il brano segnava la fine di una relazione difficile, ma la popstar ha reagito lanciando la sua linea di prodotti cosmetici che promuovono un’immagine positiva di sé stessi. Nel documentario, disponibile su Apple TV+ a partire da venerdì 4 novembre, Selena Gomez mostra la sua verità complicata, come giovane donna resiliente che combatte per la propria felicità, cercando di essere d'ispirazione e di regalare speranza a tutti coloro che nel mondo combattono le proprie malattie mentali. "Sii te stessa, Selena", si sente dire dalla star nel trailer di “My Mind & Me”, prima di aggiungere: "Non importa ciò che fai. È importante chi sono, che sto bene con me stessa. Sono grata di essere viva".

Il nuovo singolo

La colonna sonora del documentario includerà anche il nuovo singolo di Selena Gomez, che porta lo stesso titolo del film “My Mind & Me”. Del brano la cantante ha già offerto un'anticipazione, che è possibile ascoltare nel trailer ufficiale della pellicola. "My mind and me / We don’t get along sometimes", recita un passaggio del testo della canzone, disponibile nel video qui sotto.