Robbie Williams: diventano due i concerti in Italia

Il prossimo gennaio Robbie Williams festeggerà i venticinque anni di attività, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del suo primo lavoro solista dopo l'esperienza con i Take That: si tratta di “Life thru a lens” del 1997 e contiene hit come "Angels" e "Let me entertain you”. Il cantante britannico ha annunciato un nuovo appuntamento con i fan della Penisola, confermando una seconda data nel nostro Paese.

25 anni di attività

Il tour di Robbie Williams a supporto della sua ultima fatica discografica, “XXV”, e volto a celebrare un quarto di secolo di carriera solista, vedrà l’artista esibirsi alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) il 20 gennaio, e anche il giorno successivo, il 21 gennaio 2023. I due concerti bolognesi saranno i primi show del “XXV Tour 2023”, che proseguirà poi nelle maggiori città di tutto il Vecchio Continente come Parigi, Amsterdam, Berlino e Barcellona. La vendita generale dei biglietti per la nuova data all’Unipol Arena aprirà alle 12 di venerdì 14 ottobre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. I pacchetti ufficiali, che includono l'ingresso prioritario e biglietti riservati per tutte le date, sono disponibili su eventtravel.com.