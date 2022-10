La prima foto insieme di Selena Gomez e Hailey Bieber

Solo qualche settimane fa la modella Hailey Baldwin, dal 2018 legata in matrimonio con Justin Bieber, aveva deciso di spegnere le insinuazioni secondo cui avrebbe fregato il cantante canadese alla storica ex Selena Gomez. Ora, spegnendo del tutto voci di presunti dissapori tra di loro, Hailey e Selena si sono lasciate fotografare insieme, anche in segno di sostegno al femminile.

La foto insieme di Hailey e Selena

Nei giorni scorsi si è tenuta a Hollywood la serata di gala dell'Academy Museum, che ha visto partecipare una schiera di star di prim'ordine del mondo del cinema e dello spettacolo. All'evento erano presenti anche Hailey Bieber e Selena Gomez, le quali hanno deciso di tacere una volta per tutte i pettegolezzi sui possibili rapporti tesi tra di loro. La modella e la cantante, infatti, si sono fatte immortalare sorridenti e abbracciate in occasione della serata dall'obiettivo del fotografo Tyrell Hampton, che ha poi condiviso lo scatto sui propri social.

I trascorsi tra le due

Hailey Bieber ha parlato per la prima volta della storia e della conseguente rottura fra la voce di "Lose You to Love Me" e suo marito, ai microfoni del podcast "Call Her Daddy" condotto da Alex Cooper. La moglie di Justin ha voluto fare chiarezza su come sono andate le cose e ha affermato: "Le persone devono sapere la verità, perché c’è una verità. Ho evitato di parlarne per molto tempo, è pazzesco che lo stia facendo per la prima volta. Quando ho iniziato un rapporto romantico con Justin lui non era in una relazione. Non fa parte di me giocare con le relazioni altrui. Non lo farei mai. Sono stata cresciuta meglio di così”.